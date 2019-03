Nederlands planbureau krijgt opdracht om nieuw masterplan te ontwikkelen voor Zelzate: “Bootjes op Grote Markt en toekomst voor Klein Rusland” Nieuwe studie moet van Zelzate terug leefbare gemeente maken Kristof Vereecke

14 maart 2019

21u35 0 Zelzate Als het aan het Nederlandse planbureau Palmbout ligt, meren er binnen enkele jaren bootjes aan op de Grote Markt in Zelzate. Dat is één van de pistes in een nieuw masterplan dat het planbureau uit Rotterdam wil ontwikkelen in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Het planbureau ziet bovendien ook toekomst voor de volkswijk Klein Rusland.

Het planbureau werd aangesteld in het kader van de herontwikkeling van Klein Rusland, maar kreeg de opdracht van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid om gans Zelzate onder de loep te nemen. Binnenkort start het planbureau met een grote studie rond de opmaak van een nieuw masterplan voor de ruimtelijke ordening in Zelzate.

Sasse Vaart

Eric Lefebure van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening mocht mee het dossier van het planbureau beoordelen. “Er staan inderdaad een aantal zeer interessante pistes in het voorstel van het planbureau”, zegt Lefebure. “Eén daarvan is het terug open leggen van de Sasse Vaart in het centrum van Zelzate. Een beetje zoals de Reep in Gent. Maar dat is lang niet de enige spectaculaire piste. Zo zouden er ook twee stations moeten komen en een nieuwe ringweg. Daarnaast ziet het planbureau ook een nieuwe toekomst voor Klein Rusland.”

Littekens

Volgens Lefebure blijft het voorlopig wel bij ideeën. “De volledige studie moet eigenlijk nog starten. Het planbureau heeft gewacht tot de installatie van het nieuwe bestuur. Nu iedereen op zijn stoel zit, kan binnenkort eindelijk van start gegaan worden.” Lefebure koestert grote hoop. “Zelzate is een gemeente met veel littekens. Dat komt door het verleggen van het kanaal, de aanleg van de R4, de ontwikkeling van de industrie,.... In welke gemeente loopt er een autostrade voor het gemeentehuis? De nieuwe studie wil antwoorden bieden en van Zelzate terug een leefbare gemeente maken. En dat aan beide kanten van het kanaal. Zo zien ze ook toekomst voor de wijk Klein Rusland.”

Bevolking

Het planbureau wil de bevolking maximaal betrekken. “Communicatie is één van de sterke kanten van het dossier dat het planbureau indiende. Ze willen echt aan de slag gaan met de bevolking. Het traject zal in totaal één jaar duren en kost 80.000 euro. Geld dat komt van de Vlaamse overheid", besluit Eric Lefebure.