Nationale stakingsdag laat zich vrijdag ook in Zelzate voelen Al zeker geen voor- en naschoolse kinderopvang Kristof Vereecke

11 december 2018

11u26 0 Zelzate Vrijdag organiseren vakbonden ACV, ABVV en ACLVB opnieuw een nationale actiedag voor meer koopkracht, werkbare loopbanen en waardige pensioenen.

Die laat zich ook in Zelzate voelen. Zo is er al zeker geen voor- en naschoolse kinderopvang in de kanaalgemeente. Ook de gemeente- en OCMW-diensten draaien mogelijks niet op volle kracht en er wordt ook hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Mogelijks rijden niet alle bussen uit.