Nationale stakingsdag laat zich gelden, ook nieuw Zelzaats schepencollege solidair “Er moet verder actie gevoerd worden. De regering lacht met de mensen” Kristof Vereecke

14 december 2018

12u36 0 Zelzate De nationale stakingsdag laat zich voelen vandaag in Zelzate. Het openbare leven ligt er zo goed als lam. Ook een aantal leden van het nieuwe schepencollege voeren mee actie.

Alle gemeentediensten blijven gesloten en ook de kinderdagopvangcentra houden de deuren dicht. Daarnaast rijden ook heel wat bussen niet uit. Zo was er deze ochtend redelijk wat hinder op de befaamde lijn 55 richting Gent. De actiebereidheid is traditioneel erg groot in de kanaalgemeente en dat belooft ook in de toekomst zo te blijven. Zo was toekomstig eerste schepen Geert Asman (PVDA) één van de opvallendste aanwezigen aan de vele piketten in de Gentse kanaalzone. Asman wilde naar eigen zeggen zijn solidariteit tonen met de stakers. “Er moet verder actie gevoerd worden. De regering lacht met de mensen”, motiveerde Asman op zijn persoonlijke Facebook-account. Naast Asman was ook collega-schepen Steven De Vuyst volop in de weer.

Meer over Geert Asman

politiek