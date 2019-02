Na verbouwing van 33.000 euro: streep door plannen om raadzaal om te vormen tot bureaus Kristof Vereecke

21 februari 2019

16u32 0 Zelzate De nieuwe toekomstcoalitie trekt definitief een streep door de plannen om de raadzaal van het gemeentehuis om te bouwen tot bureauruimte. “De raadzaal hoort een echte raadzaal te zijn”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die op termijn zelf ook hoopt te kunnen verhuizen naar het gemeentehuis. “Maar eerst willen we onze volledige dienstverlening in kaart brengen zodat we de burger op een efficiënte manier kunnen bedienen.”

Na een soap van bijna anderhalf jaar is de raadzaal van het gemeentehuis opnieuw een echte raadzaal. Die soap begon eind 2017 toen de vorige bestuursploeg cultuurhuis ’t Klooster voor een slordige 700.000 euro overkocht van comedian Joost Van Hyfte. Het signaal om de maandelijkse zitting van de gemeenteraad en alle ceremoniële diensten te verhuizen naar ’t Klooster en de raadzaal van het gemeentehuis te verbouwen tot bureauruimte voor de OCMW-diensten.

Lijdensweg

Het begin van een lange lijdensweg. Zo werden de werken tot tweemaal toe stilgelegd door de provinciegouverneur omdat er onder andere geen officiële goedkeuring was van…jawel, de gemeenteraad. Tot overmaat van ramp besliste diezelfde gemeenteraad vorig jaar in juni dat de zittingen van de gemeenteraad opnieuw in de raadzaal dienden plaats te vinden. “Het Klooster is te klein, onvoldoende uitgerust en te religieus”, klonk de motivatie. Het inspireerde ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open Vld) tot een fel gesmaakt Facebookfilmpje waarbij hij in ’t Klooster een bloempot voor een glasraam met de beeltenis van Jezus zette. Het kon uiteindelijk niet verhinderen dat de gemeenteraad toch opnieuw verhuisde. Met alle gevolgen van dien. Zo gaat de gemeenteraad al maanden tussen de stellingen door.

Stellingen verdwenen

De nieuwe bestuursploeg trekt nu een streep door de verbouwplannen van de vorige bestuursploeg. De stellingen zijn ondertussen verdwenen. “We hebben er nooit geen geheim van gemaakt tegen de verbouwing van de raadzaal te zijn”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “De raadzaal hoort een echte raadzaal te zijn.” Waar de diensten van het OCMW naar toe moeten, is voorlopig nog onduidelijk. “Dat zal op termijn duidelijk worden. We willen eerst een goed zicht krijgen op onze dienstverlening en hoe we die op de meest efficiënte manier en in welke gebouwen aan de burger kunnen aanbieden. Daarom willen we vooraf alles in kaart brengen.” Meuleman, die momenteel een bureau heeft in de Brughuizen, hoopt ook zelf terug naar het gemeentehuis te kunnen verhuizen. “Maar ook die plannen kaderen in het grotere plan. We gaan nu eerst nadenken en dan handelen.”

De hele verhuiswoede kostte de gemeente Zelzate uiteindelijk zo’n 33.000 euro.