Na oproep voor meer ‘vrouwelijke straatnamen’: “Ook Madeleine Kintziger verdient eigen straat” Kristof Vereecke

04 maart 2019

14u43 0 Zelzate De oproep van Sofie Lemaire om na te denken over meer ‘vrouwelijke straatnamen’ maakt in Zelzate duidelijk iets los. Na het voorstel om mezzosopraan Rita Gorr een eigen straat te schenken wordt nu ook de naam van verzetsheldin Madeleine Kintziger genoemd.

PVDA suggereerde de straatnaam een aantal maanden geleden al eens op de gemeenteraad naar aanleiding van enkele nieuwe verkavelingen. Met de oproep van Sofie Lemaire wordt de suggestie plots weer brandend actueel. Madeleine Kintziger was een verzetsheldin die lang in Zelzate woonde en actief was in het verzet. Ze probeerde onder andere drie Britse piloten van de Royal Air Force uit de handen van de Duitse bezetter te houden. Op 10 augustus 1943 werd ze opgepakt door de Gestapo. Tijdens haar gevangenschap verbleef ze in de kampen van Ravensbrück, Mauthausen en Bergen-Belsen. Totaal uitgeput werd ze op 15 april bevrijd door Engelse en Canadese soldaten. Ze woog toen nog amper 25 kilogram. Madeleine Kintziger leidde nadien nog een lang en gelukkig leven. Zo werd ze diep in de negentig.