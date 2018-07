N-VA wil grondwater Bloemenbos hergebruiken 26 juli 2018

02u39 0

N-VA heeft een voorstel klaar om het opgepompte grondwater van de werken aan de nieuwe serviceflats in de Chalmetlaan te hergebruiken. "Nu vloeit dat water gewoon weg in het riool. Water dat door onze technische dienst gebruikt kan worden om bloembakken te besproeien, de veegwagen aan te vullen of zelfs door onze brandweer te gebruiken als bluswater", zegt eerste schepen Martin Acke. "We moeten dit overwegen, ook als het geen droog weer is." (KVZ)