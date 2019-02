Mysterie rond anonieme 9060-lovers groeit: Zelzate wordt steeds ‘geweldiger’ Kristof Vereecke

15 februari 2019

15u28 0 Zelzate De anonieme actiegroep rond ‘Zelzate Geweldig’ zit niet stil. Nadat ze eigenhandig een echte ‘Eddy Wally-revival’ veroorzaakten door de kanaalgemeente vol affiches en stickers van The Voice te hangen, trappen ze het gaspedaal nog wat dieper in.

Omdat de stickers als zoetje broodjes over de toonbank gaan, besliste de actiegroep 5.000 exemplaren bij te drukken. Die worden binnenkort verdeeld. Daarnaast kan je sinds vrijdag ook je Facebookprofielfoto aanpassen met de enige echte ‘Zelzate Geweldig’-button. Ook de belangstelling voor het Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossenwerpen is groot. Meer dan 700 mensen gaven al aan interesse te hebben in het evenement. De Facebookpagina van ‘Zelzate Geweldig’ telt na amper een week tijd al zo’n 700 volgers.

Mysterie blijft

Ondertussen groeit het mysterie rond de anonieme 9060-lovers. In ‘het Manchester van de Lage Landen’ gonst het van de geruchten wie achter de actie zou kunnen zitten. Tot de actiegroep zelf uit de anonimiteit treedt, blijft het gissen.

