Mosselman Seafoods (deels) in Nederlandse handen 21 augustus 2018

De bekende Zelzaatse mossel- en visdistributeur 'Mosselman Seafoods' komt deels in Nederlandse handen terecht. Ook 'Het Viskraam' uit Merelbeke valt in Nederlandse handen.





Dat meldt 'Het Financieel Dagblad'. Volgens de gespecialiseerde Nederlandse krant verkoopt de Belgische grootaandeelhouder 'Fox Holdings' al zijn aandelen aan de IJmuidense zeevishandel Mercuur. Fox Holdings had aandelen in heel wat Belgische visgroothandels. Naast 'Mosselman Seafoods' en 'Het Viskraam' werden ook aandelen uit bedrijven in Blankenberge, Antwerpen en Oostende verkocht. Roos Van Duyn, de Nederlandse eigenaars van Mercuur, verzekert dat er bij de aandelenovername geen jobs verloren zullen gaan en dat de bedrijven volledig zelfstandig blijven functioneren zoals dat in het verleden het geval was. "Door deze overname kunnen de bedrijven kennis uitwisselen", stelt Van Duyn in 'Het Financieel Dagblad'.





Bij 'Mosselman Seafoods' werken een kleine 20 mensen. Het bedrijf biedt als distributeur al meer dan 30 jaar visproducten en schaaldieren. Ze leveren dagverse artikelen aan vishandelaren, traiteurs, horeca en grootkeukens in heel Oost-, West- en ook Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast staat 'Mosselman Seafoods' op wekelijkse markten. (KVZ)