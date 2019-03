Mogelijk geurhinder door onderhoudswerken bij Rain Carbon Werken starten op 15 maart Kristof Vereecke

04 maart 2019

14u53 0 Zelzate Van vrijdag 15 tot en met donderdag 28 maart voert Rain Carbon, in de volksmond beter bekend als het teerkot, onderhoudswerken uit aan zijn teerdestillatie en de pekverwerkingsinstallatie.

“Daardoor kan er kortstondig geur- of lawaaihinder voorkomen”, meldt het bedrijf via de gemeentelijke website. Inwoners die met vragen zitten, kunnen terecht bij de milieuverantwoordelijke van het bedrijf via 09/345.88.31.