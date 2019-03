Minder vrachtwagens in Zelzate-centrum dankzij werken aan Weskade in Sas van Gent Weg en fundering in erg slechte staat Kristof Vereecke

01 maart 2019

09u37 0 Zelzate De Westkade in Sas van Gent is vanaf vandaag afgesloten voor alle verkeer. Geen fijn nieuws voor wie dagelijks om moet rijden, maar wel voor Zelzate-centrum. Door het afsluiten van de kade is er aanzienlijk minder doorgaand vrachtwagenverkeer in het centrum.

Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de Westkade en een deel van de kade naast de weg, tussen de Suikerdijk en de ingang van kunstmestbedrijf Rosier, in erg slechte staat is. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies moet gebeuren om de meer dan honderd jaar oude weg en kade te herstellen. Alle verkeer wordt voorlopig omgeleid via de pas verdubbelde Tractaatweg, fietsers en voetgangers nemen de Westdam en de Poeldijkstraat in Assenede.

Minder verkeer

De werken hebben echter ook een positief effect. Zo zoekt veel Nederlands vrachtverkeer vaak een kortere verbinding naar de snelwegen via de Westkade, de Beneluxlaan en Zelzate-centrum. Die route is nu niet beschikbaar, waardoor het centrum van Zelzate een pak minder vrachtwagenverkeer te slikken krijgt. Hoelang de Westkade afgesloten blijft, is nog niet duidelijk. Dat moet het onderzoek van de weg en de kadeconstructies duidelijk maken.