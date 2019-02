Milieuraad zoekt leden Kandidaten dienen zich voor 31 maart aan te melden Kristof Vereecke

25 februari 2019

11u07 0 Zelzate De milieuraad is op zoek naar nieuwe leden. “Kandidaten kunnen zich voor 31 maart kandidaat stellen”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA).

“De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afvaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid in onze gemeente te bespreken. De milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur. Wie zelf bemerkingen, ideeën of suggesties heeft bij het milieubeleid in onze gemeente is meer dan welkom om mee te denken in de schoot van de milieuraad”, aldus Steven De Vuyst in een algemene oproep.

Activiteiten

Daarnaast organiseert de milieuraad ook heel wat activiteiten zoals de jaarlijkse zwerfvuilactie, een buitenspeeldag, de nacht van de duisternis, een bloembollenplantactie,…

Nieuwe kandidaat-leden kunnen zich aanmelden door hun specifieke motivatie te mailen naar duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be. Voor meer info kan je terecht op 09 342 20 20.