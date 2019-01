Michael Fall scoort opnieuw internationale dance hit “Blijft wennen na al die jaren” Kristof Vereecke

11u49 0 Zelzate De Zelzaatse dj en producer Michael Fall, in het dagelijkse leven beter bekend als Michael Brandt van multimediastore l’Obcédé, heeft met ‘Million Years’ opnieuw een internationale dance hit te pakken. Voor de productie van zijn nieuwe hit werkte hij samen met niemand minder dan de co-producer van Dimitri Vegas en Like Mike.

Michael Fall timmert al twintig jaar aan de weg. Hij zette zijn eerste stappen als dj in het Moerbeekse uitgaansleven. “Ik was altijd al gefascineerd door muziek. Als jonge gast speelde ik zeven jaar trompet. Als 17-jarige begon ik plaatjes te draaien op KLJ- en scoutsfuiven en in het plaatselijke jeugdhuis De Kring. Zo kreeg ik de smaak te pakken”, vertelt hij. Tegenwoordig is hij bekend van zijn succesvolle multimediazaak in het centrum van Zelzate. Wat weinigen weten is dat Brandt ook dj-producer is. Tien jaar geleden bracht hij zijn eerste eigen single uit, sindsdien scoorde hij meerdere dance hits van Japan tot Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. In 2012 werkte hij voor de soundtrack van een bekende cocktailproducent zelfs samen met de Amerikaanse rapper Fatman Scoop. Nu lijkt Fall een nieuwe hit te pakken hebben. Zijn nieuwe single ‘Million Years’ werd opgepikt op een bekende ‘Deep House’-compilatie met grote namen als Armin Van Buuren, Klingande en levende legende Carl Cox. “Mijn nieuwe single doet het inderdaad goed. Zeker in Duitsland waar hij opgepikt werd door heel wat top-dj’s en radiostations.”

Roemenië

Fall werkte voor de productie van de single met Sammy Merayah, onder andere co-producer voor Dimitri Vegas en Like Mike. “Sammy heeft heel veel internationale contacten. Via hem kwamen we in contact met een Roemeense zangeres die voor geweldige vocals gezorgd heeft op de single. We hebben het nummer ook daar opgenomen. Bijna een vol jaar hebben we eraan gewerkt. Maar dat lijkt nu ook te lonen. Na al die jaren blijft het wennen om tussen grote namen te staan op die compilatiecd’s. Het is tien jaar geleden na mijn eerste echte release. Qua ‘ten years challenge’ kan dat wel tellen”, lacht de dj-producer.