Met 140 per uur over Kennedylaan 13 februari 2018

03u00 0

Op de Kennedylaan hield de politie gisteren in beide richtingen een snelheidscontrole. Het aantal overtredingen viel mee, uitgezonderd één bestuurder die met liefst 140 kilometer per uur geflitst werd. De maximum toegelaten snelheid bedraagt er 90 per uur. De bestuurder zal voor de politierechtbank moeten verschijnen en riskeert zelfs een gevangenisstraf. In totaal werden er 1.280 voertuigen gecontroleerd en er werden 17 overtredingen vastgesteld (1,3%). In Lochristi controleerden de ploegen in de Smalle Heerweg in beide richtingen. Daarbij werden 582 bestuurders gecontroleerd en werden er 71 overtredingen vastgesteld (12,2%). (DJG)