Meer sport en spel rond Eurohal 20 februari 2018

De Eurohal, de sporthal en overdekt zwembad in Zelzate, ligt al meer dan 40 jaar in parkgebied en is dus zonevreemd. Via een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij de gemeente een stuk parkgebied wijzigt naar zone voor sport en recreatie, wil de gemeente de situatie regulariseren.





Zelzatenaren kunnen nog tot 22 maart het dossier inkijken en bezwaren indienen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Marleen Maenhout (VLD-SD): "Het gaat om een puur administratieve kwestie. Zo dienen we een nieuwe milieuvergunning aan te vragen voor de Eurohal. In het kader daarvan maken we nu ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op zodat de Eurohal in sport- en recreatiegebied komt te liggen".





De beslissing schept mogelijkheden. Zo droomt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) al langer van om de zandpartij in het park vlak naast de Eurohal te gebruiken voor sportactiviteiten. Er bestaan zelfs plannen om extra speel- en sportelementen te plaatsen. Die plannen zijn volgens schepen Maenhout allesbehalve concreet. "In principe kunnen sportactiviteiten nu al doorgaan in parkgebied. Uiteraard creëert het plan nieuwe mogelijkheden." (KVZ)