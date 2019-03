Meer dan 1.000 leerlingen houden indrukwekkende minuut stilte tegen zinloos geweld Sint-Laurens staat stil bij aanslagen in Brussel, Christchurch en Utrecht Kristof Vereecke

22 maart 2019

11u52 0 Zelzate Vandaag werd op de drie campussen van Sint-Laurens Secundair Onderwijs in Zelzate en Wachtebeke één minuut stilte gehouden tegen het zinloos geweld in de wereld. De school werd recent zelf slachtoffer van zinloos geweld.

Via de minuut stilte staan ze bij Sint-Laurens stil bij de aanslagen in Brussel van drie jaar geleden. Tegelijkertijd willen ze ook de slachtoffers van de recente aanslagen in Christchurch en Utrecht herdenken. Het initiatief kwam van Soukaina Boubkari, een studente uit het derde jaar Voedsel - Verzorging. “We moeten vandaag een signaal geven”, sprak Soukiana haar medeleerlingen en leraren toe op een overvolle speelplaats. “Wij jongeren willen niet dat mensen zo’n geweld normaal beginnen vinden. Daarom houden we vandaag één minuut stilte tegen zinloos geweld.” De oproep van Soukaina werd massaal opgevolgd. Om klokslag tien uur werden de speelplaatsen in Wachtebeke en Zelzate ingenomen door een ijzingwekkend stilte.

Zelf slachtoffer

“Een sterk signaal”, zegt Ruben Beke, communicatieverantwoordelijke bij Sint-Laurens. Nog niet zo lang geleden was de school zelf nog het slachtoffer van zinloos geweld. Zo stormde een een dolgedraaide vader de speelplaats op van de school om wraak te nemen op een aantal leerlingen die sneeuwballen gegooid hadden naar zijn dochter. Met een gevecht in regels als gevolg. “Sint-Laurens verwerpt alle vormen van geweld. Zowel groot als klein.” Laat dat dit bij deze bewezen zijn.