Mauzoutleverancier zorgt voor ergernis op Assenedesteenweg 15 februari 2018

Een mazoutleverancier heeft gisteren voor heel wat ergernis gezorgd op de Assenedesteenweg. Door werken aan het waterleidingnet moet al het verkeer er ter hoogte van de wijk Vogelzang over één rijstrook. Het verkeer wordt er geregeld met lichten om de doorstroming van het verkeer te garanderen. Dat was echter buiten een mazouthandelaar gerekend die een dringende levering moest doen op hetzelfde stuk, de weg blokkeerde en tijdelijk voor filelast zorgde op de Assenedesteenweg. Op Facebook regende het reacties. Positieve en negatieve. Zo zit niemand graag in de kou met de huidige temperaturen. (KVZ)