Maskers van anonieme actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ vallen af: “We willen blijven tonen hoe geweldig Zelzate is” Ook komende weken en maanden kondigen ‘de zes’ allerlei acties aan Kristof Vereecke

07 maart 2019

21u55 0 Zelzate Twee middenstanders, een zakenvrouw, een hotelierster, een komiek en ‘eentje omdat hij moet vanwege de liefde’,….dat zijn de zes drijvende krachten achter ‘Zelzate Geweldig’. In een goed vol gelopen cultuurhuis ‘t Klooster vielen de maskers van de anonieme actiegroep eindelijk af. Maar daar mee stopt het verhaal niet. Ook de komende weken en maanden kondigen ‘de zes’ allerlei acties aan. “Tegelijkertijd rekenen we op de steun van alle Zelzaatse positivo’s.”

De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ sloeg de wereld op maandagochtend 11 februari met verstomming door Zelzate vol te hangen met gigantische posters met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally en de tekst ‘Zelzate geweldig’. De actie sloeg in als een bom. Zelzate beleefde een geweldige maand en het was weer ok fier te zijn op het ‘Manchester van de Lage Landen’. Al die tijd bleef het gissen naar de gezichten achter de anonieme actie. Via een grappig Facebookfilmpje riep de actiegroep iedereen op om vanavond naar ’t Klooster af te zakken. Om klokslag 20 uur zou de actiegroep zijn ware gelaat onthullen. Maar in tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, moest Zelzate het met ‘Prosper de brandweerman’, ‘Bob De Bouwer’ en twee beren stellen. Een kwartier lang bleef het gissen. Op sociale media regende het ondertussen suggesties. De hele week gonsde het trouwens van de geruchten wie de mysterieuze Zelzaatse positivo’s konden zijn.

Tegengif

Één van de meest genoemde namen was die van comedian Joost Van Hyfte. Een veilige gok zo bleek achteraf. Van Hyfte trad gisteren op als woordvoerder van de zes ‘geweldige’ Zelzatenaren. Daarnaast maken ook zakenvrouw Evelien Verhulst, Ilka Tillekaerts van koffie en taart Maurice, Katrien Hyde van Treffer en Marije Laureys en Jeffrey Dhaese van het bekende hotel-restaurant ‘Den Hof’ deel uit van de ‘mysterieuze zes’. Grafisch ontwerpster Vicky Acke zorgde voor het ‘geweldige’ ontwerp achter de actie. “We wilden wat tegengif bieden tegen de bagger die onze gemeente na de verkiezingen over zich heen kreeg. Op een a-politieke manier en met liefde voor onze gemeente. Hoe kan je dat beter doen met de kop van de meest positieve Zelzatenaar die de wereld ooit gekend heeft?” Missie geslaagd.

Ideeën delen

Maar het verhaal stopt niet vandaag. “We willen de komende maanden Zelzate blijven op de kaart zetten. Met een Zelzaats Wereldkampioenschap sjakossen werpen op Pinkstermaandag, maar ook met de uitreiking van de Eddy’s, een prijs voor verdienstelijke Zelzatenaren. We roepen ook alle Zelzaatse positivo’s op om hun ideeën met ons te delen. Alleen samen kunnen we tonen hoe geweldig deze gemeente is.”

Postkaarten en coverwedstrijd

De actiegroep kondigde meteen ook zijn nieuwste actie aan: een postkaartenactie met typisch Zelzaatse complimentjes zoals ‘Ik spring uit mijn vliegmachine alleen maar om jou te zien.’ Die zijn binnenkort overal te koop. Marina Wally mocht de eerste exemplaren in ontvangst nemen. Ze kondigde meteen ook aan op te treden op het Zelzaats WK sjakossen werpen. Joost Van Hyfte riep de organisatoren van de bekende Katse Feesten dan weer op om een Eddy Wally-coverwedstrijd te organiseren tijdens het eerste weekend van augustus. En zo lijkt Zelzate steeds geweldiger te worden.