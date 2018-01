Martin Acke trekt N-VA-lijst 02u42 0

Gemeenteraadsvoorzitter en eerste schepen Martin Acke trekt opnieuw de N-VA-lijst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. N-VA -schepen Linda Vereecke krijgt de tweede plaats op de N-VA-lijst. Na burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD), Brent Meuleman (sp.a) en Geert Asman (PVDA) is N-VA de vierde partij die zijn lijsttrekker bekend maakt. Ondertussen loopt het gerucht over een partijonafhankelijke lijst met daarop een aantal ontevreden gemeenteraadsleden. (KVZ)