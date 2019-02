Man uit Zelzate slaat raam van Mercedes van buurman stuk: “Ik dacht dat hij mijn dochtertje ging ontvoeren” OSG

15 februari 2019

17u02 0 Zelzate Een dertiger uit Zelzate riskeert een veroordeling voor de correctionele rechtbank omdat hij bij een fikse ruzie op straat de Mercedes van een buurtbewoner te lijf ging. “Ik dacht dat hij mijn dochtertje ging ontvoeren”, was de originele uitleg van de dader.

Voor alle duidelijkheid: niets of niemand werd ontvoerd. Wel is het zo dat het dochtertje van de beklaagde aangesproken werd door de eigenaar van de Mercedes. Volgens de beklaagde had zijn buurman verkeerde intenties. Er ontstond een ruzie op straat - beide mannen waren dronken -, waarbij de beklaagde finaal de Mercedes van zijn buurman te lijf ging. Hij brak onder meer de het zijraampje met een vuistslag. Hij staat ook terecht voor zware verbale bedreigingen.

Het parket vordert 2 maanden cel met uitstel. En de beklaagde? Die beseft dat hij fout zat. “Het was een verkeerde veronderstelling - en ik erken mijn fout. Maar mijn dochtertje was er ook niet goed van, van wat die man tegen haar zei.” Al had de rechter daarbij haar vragen. “Misschien was ze vooral niet goed van het gevecht dat erop volgde.” Vonnis over drie weken. Ook een werkstraf behoort dan tot de mogelijkheden.