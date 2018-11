Makers ‘Meetjesland Gin’ en ‘Zelzaatse Jenever’ gooien deuren open tijdens Dag van de Ambachten Redactie

16 november 2018

12u07 0 Zelzate Frederik Buyens van Stokerij Eenvoud gooit op zondag 18 november, Dag van de Ambachten, zijn deuren open voor het publiek. Je kunt er proeven van de Meetjeslander Express en de Zelzaatse jenever.

De hobby van Frederik Buyens (35) is niet meteen een doorsnee hobby. In plaats naar het voetbal te gaan of met de vrienden te gaan fietsen, houdt Frederik zich bezig met distillatiekolven, kruiden, vaten,…. “Na jaren vrijwilliger geweest te zijn bij de brandweer zochten mijn vrouw Kaat en ik een nieuwe hobby. We hebben vier kinderen, dus zochten we iets dat we thuis konden doen. Omdat ik graag culinair bezig ben, was de stap naar een stokerij snel gezet”, vertelt Frederik.

Authentiek streekproduct

Ondertussen brachten Frederik en Kaat al de Meetjeslander Express, een Meetjeslandse gin, op de markt. Binnenkort komt daar ook een Zelzaatse jenever bij. “Vroeger kon je in Zelzate ook wel zogenaamde Zelzaatse jenever kopen, maar dat was eigenlijk gewoon Hasseltse jenever met een ander etiket. Wij maken een echt authentiek Meetjeslands streekproduct. Het hele proces en de productie verlopen volgens de strenge Europese en Belgische wetgeving. Komende zondag kun je bij ons al een eerste keer komen proeven van onze jenever, maar eigenlijk is het nog net iets te vroeg. De jenever moet nog een maandje rijpen. Op 15 december zal hij perfect zijn.”

Andere Zelzaatse lekkernijen

Naast gin en jenever kun je zondag bij Stokerij Eenvoud ook proeven van de Zelzaatse pralines van Chocolatier De Graeve, de baristakunsten van Doppio, de koffie en taart van Maurice, de traiteurskunsten van Chez Vincent en de biertjes van Brouwerij Broers uit het naburige Overslag. “Het wordt echt een feest voor mensen die houden van lokale lekkernijen.”

Stokerij-Eenvoud in de Wachtebekestraat opent zijn deuren van 10 tot 17 uur. Meer info via de Facebookpagina van Stokerij Eenvoud.