Luminus wil twee windmolens bouwen op terreinen Jan De Nul Plannen zijn maandag te bezichtigen in hotel-restaurant ‘Den Hof’ Kristof Vereecke

30 november 2018

09u24 0 Zelzate EDF Luminis Wind Together wil twee nieuwe windturbines bouwen op de terreinen van Jan De Nul langs het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek.

Om burgers de kans te geven kennis te maken met het project op de zogenaamde Karnemelksite organiseert het bedrijf komende maandag een presentatiedag in hotel-restaurant Den Hof in Zelzate. Tussen 14 en 22 uur kunnen burgers er de nieuwe plannen bekomen bekijken en eventuele vragen stellen aan de initiatiefnemers. De twee nieuwe windturbines hebben een hoogte van 200 meter en zouden zo’n 3.500 gezinnen van groene stroom moeten kunnen voorzien. Burgers kunnen ook zelf participeren in het project. Ook daarvoor kan je maandag terecht in Den Hof.