Luc Verstraeten (62) ruilt VLD-SD voor CD&V-Vrij Zelzate 22 februari 2018

02u53 0 Zelzate Ex-schepen van Openbare Werken en gemeenteraadslid Luc Verstraeten ruilt de VLD-SD voor CD&V-Vrij Zelzate.

Volgens Verstraeten kan hij zich meer vinden in de richting waar de partij van OCMW-voorzitter Rik Laureys naartoe gaat dan die van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). Binnen de VLD-SD werd verrast gereageerd. "Luc had aangegeven niet meer op de lijst te willen staan met de gemeenteraadsverkiezingen en te stoppen met politiek. We waren dan ook verrast door zijn beslissing. Het spreekt voor zich dat hij nu niet langer deel uitmaakt van onze partij", verduidelijkte burgemeester Frank Bruggeman. Ook de liberale vakbondsman Claudio Rizzo liet al uitschijnen zich aan te willen sluiten bij de verruimingslijst van Rik Laureys. Wat dat betekent voor de waardeverhoudingen binnen de gemeenteraad moet nog duidelijk worden. De sprint naar de verkiezingen lijkt ingezet. (KVZ)