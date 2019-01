Luc De Vos blijft voorzitter CD&V Zelzate Jongeren moeten partij nieuw elan geven Kristof Vereecke

29 januari 2019

11u02 0 Zelzate Luc De Vos blijft voorzitter van CD&V Zelzate. Onder het goedkeurend oog van Vlaams minister Joke Schauvliege hield de partij afgelopen zondag voorzittersverkiezingen.

Luc De Vos was de enige kandidaat en werd herverkozen met 97% van de stemmen. Als eerste krachttoer stelde hij meteen een aantal nieuwe gezichten voor die de partij komen versterken. CD&V trok bij de gemeenteraadsverkiezingen in kartel naar de kiezer als Zelzate Positief. Dat leverde de partij slechts één zetel op in de gemeenteraad. Met een injectie van nieuw bloed hopen de Zelzaatse ‘tsjeeven’ onder voorzitter Luc De Vos het tij te keren.