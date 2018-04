Lokale helden veroveren cafés 18 april 2018

Op 27 april kan je onder de noemer 'Lokale Helden' in Zelzaatse horecazaken genieten van optredens van jonge bands. Het is de derde keer dat ze in de kanaalgemeente op de kar springen van Poppunt. "Er zit hier veel muzikaal talent", zegt schepen van Jeugd Kristof Stevelinck (VLD-SD). "Zo hebben we al meerdere finalisten voor The Voice Kids geleverd en laten onze bands zich ook in het alternatieve circuit niet onbetuigd." Er zijn optredens bij koffiehuis Maurice aan de Grote Markt, muziekcafé Napoleon en café De Fabels. Meer informatie via de website www.zelzate.be. (KVZ)