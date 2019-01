Live gemeenteraad Zelzate: Kurt Van Weynsberghe gaat verder als onafhankelijk raadslid “Ik ben politiek moe” Kristof Vereecke

25 januari 2019

18u23 8 Zelzate Zonet heeft Kurt Van Weynsberghe de eed afgelegd als gemeenteraadslid. De ex-schepen van Feestelijkheden kondigde net na de eedaflegging aan als onafhankelijk raadslid verder te gaan.

Van Weynsberghe was twaalf jaar lang een gewaardeerd schepen van Feestelijkheden voor VLD-SD, hij zetelt achttien jaar in de gemeenteraad. “Ik ben politiek moe”, verklaarde Van Weynsberghe zijn beslissing. “Ik heb lang getwijfeld te stoppen met politiek. De laatste zes jaar is veel ruzie gemaakt. Dat lijkt gewoon verder te gaan. Ik wil terug plezier vinden in de politiek. Daarom heb ik beslist als onafhankelijke te zetelen”. Het ontslag is ongetwijfeld een nieuwe klap voor de VLD-SD van ex-burgemeester Frank Bruggeman. Na gemeenteraadslid Sigrid De Ridder en ex-schepen Frederik Uyttendaele verliest de partij opnieuw een bekend gezicht.

Momenteel buigt de gemeenteraad zich over de verkiezing van de politieraadsleden.

18.45 uur: Martin Acke (N-VA), Dirk Goemaere (PVDA), Lucien Van De Velde (sp.a) en Jan De Beule (VLD-SD) zijn de vier verkozen Zelzaatse politieraadsleden.

18.50 uur: Het halfuurtje van de burger is gestart.

18.53 uur: Andy Standaert, kandidaat bij de verkiezingen bij VLD-SD, stelt zich vragen bij het voornemen van de nieuwe toekomstcoalitie om geen incassobureaus of deurwaarders meer te sturen naar cliënten van het OCMW. “Schenden jullie daarmee het gelijkheidsbeginsel dat alle burgers van Zelzate gelijk zijn niet?”, vraagt Standaert zich af.

Geert Asman (PVDA): “We zullen wel degelijk toezien dat rekening betaald worden. Het kan niet dat er 400.000 euro onbetaalde rekeningen zijn zoals in het verleden. We zullen niemand een vrijgeleide geven.”

18.56 uur: Andy Standaert vraagt zich af wat gaat gebeuren met de raadzaal? “We zitten hier in een bouwwerf? Wat gaat er gebeuren om de mensen van het OCMW te integreren?”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a): “Het is altijd onze intentie geweest dit gebouw te behouden voor officiële functies. We moeten kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als een koppel wil trouwen in het gemeentehuis moet dat kunnen. Daarnaast leent het Klooster zich niet als raadzaal, bovendien beschikken we daar niet over de nodige technische apparatuur. Daarom onderzoeken we momenteel naar een duurzaam onderkomen voor de gemeentelijke diensten. Niet ad hoc zoals in het verleden. Maar met een lange termijnvisie en toegankelijk voor de Zelzaatse burger. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Een sociale dienst moet in een zeer toegankelijke omgeving kunnen werken. Momenteel komt er zeer veel op ons af, maar wij willen snel een plan kunnen voorleggen. Momenteel zijn we aan het overleggen met het personeel en -blijven we openstaan voor alle suggesties.”

19.00 uur: Andy Standaert: “Hoe zit het met het engagement om gratis strooizout aan te bieden aan alle inwoners?”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a): “We houden ons aan dat engagement. Alleen zitten we momenteel in een financieel vacuüm omdat we nog geen goedgekeurde begroting hebben. Maar vanaf volgende winter krijgt iedereen van ons gratis strooizout.”

Het halfuurtje van de burger is afgelopen.

19.16 uur: De gemeenteraad is geschorst.

19.25 uur: Rik Laureys (Zelzate Positief) vraagt het woord. “Zelzate Positief wenst de nieuwe ‘niet evident’ een goede vaart. We zullen kritisch, maar constructief toezien. Bouw verder op wat er al is, betrouw op het competente personeel. Zoek samenwerking waar nodig. We willen uiteindelijk allemaal het beste voor onze inwoners. U kan rekenen op onze kritische, maar positieve inzet voor Zelzate.”

De gemeenteraad is afgelopen. De OCMW-raad start met één punt: de eedaflegging van raadslid Carina De Man (VLD)-SD)