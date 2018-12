Litouwer krijgt 37 maanden cel voor diefstal kraanwagen: “Ik kreeg toevallig de vraag om die te stelen” Jeffrey Dujardin

18 december 2018

12u06 5 Zelzate Een 49-jarige Litouwer kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van 37 maanden. De man was de enige verdachte die opgepakt kon worden in een spectaculaire diefstal van drie grote kranen in Zelzate vorig jaar.

De lokale politie kreeg vroeg in de ochtend op 24 september 2017 een telefoon van een werknemer van Michielsens. Drie grote kranen met telescopische armen van elk 60 ton en een totaalwaarde van negen miljoen euro waren verdwenen. Ze werden in de nacht van woensdag op donderdag gestolen bij verhuurbedrijf Michielsens uit Zelzate.

De eerste werd rond 5.30 uur diezelfde dag gevonden vlak bij het bedrijf in de Kennedylaan. De diefstal was voor CEO Johan Michielsen menens, want hij loofde onmiddelijk 25.000 euro uit aan wie een kraan terugvond. Hij schakelde daarnaast ook een detectivebureau en drie helikopters in. De CEO kroop ook zelf aan boord van een van de drie helikopters. Twee gouden tips van truckers bracht hen in het noorden van Frankrijk, waar de twee kranen vlak bij Reims gevonden werden. Daar werd ook de 49-jarige Litouwer opgepakt. Hij bleef beweren dat hij er niks mee te maken had, maar de man had wel de sleutel van de kraan in zijn jaszak zitten. Ook bleek uit onderzoek dat zijn gsm-signaal opgevangen is in Zelzate op het moment van de diefstal. “Toevallig”, zei de man. “Ik was op reis naar Frankrijk.”

Zijn advocaat Jesse Van den Broeck erkende dat zijn cliënt de kraan gestolen heeft, maar zegt erbij dat hij niks te maken heeft met de diefstal van de andere twee kranen. “Ik vraag dan ook dat hij enkel voor de diefstal van die ene kraan gestraft wordt”, klinkt het.

De Litouwer kreeg in eerste aanleg 37 maanden cel, de procureur-generaal vroeg de bevestiging hiervan. Of de veertiger in opdracht werkte is nog altijd niet duidelijk “Ik kwam toevallig een man tegen in een busje, hij vroeg me om het te doen”, zei de beklaagde. De advocaat van de burgerlijke partij sprak dit tegen, “Dit was in opdracht. Ze waren professionals, dat is duidelijk te zien aan de manier waarop het track&trace-systeem uitgeschakeld werd.”