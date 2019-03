Lichtpunt lanceert oproep om oude sjakossen binnen te brengen voor WK op pinkstermaandag “Vraag naar oude sjakossen neemt toe” Kristof Vereecke

18 maart 2019

12u09 0 Zelzate De vzw Lichtpunt lanceert een oproep om oude sjakossen binnen te brengen. Op die manier willen ze de atleten die zich willen voorbereiden op het Zelzaats Wereldkampioenschap ‘sjakossen werpen’ op pinkstermaandag een handje helpen.

Het eigenzinnige WK is een initiatief van ‘Zelzate Geweldig’, de actiegroep die Zelzate opnieuw op de kaart wil zetten als bruisende centrumgemeente aan het kanaal Gent-Terneuzen. Naar mate pinkstermaandag nadert, groeit ook de vraag naar sjakossen. Dat is zelfs voelbaar tot in de tweedehandswinkel van de de vzw Lichtpunt. “We krijgen tegenwoordig regelmatig vraag naar oude handtassen. Onze tweedehandswinkel aan de Assenedesteenweg heeft gelukkig nog wel voorraadje beschikbaar”, zegt Maureen Tollenaere van vzw Lichtpunt. “Atleten die een sjakos zoeken, zijn meer dan welkom om eentje te komen proberen. Uiteraard mogen mensen die nog oude sjakossen op zolder liggen hebben die ook altijd binnen brengen. We zullen de komende tijd wel wat oude sjakossen kunnen gebruiken.” Zelzate telt ondertussen de dagen af naar pinkstermaandag (10 juni).

De tweedehandswinkel van de vzw Lichtpunt aan de Assenedesteenweg is open op woensdag van 9.30 tot 12 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur.