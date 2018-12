Lichtpunt en OCMW bezorgen ‘alle’ Zelzatenaren warme Kerst Kerstdiner opnieuw groot succes Kristof Vereecke

26 december 2018

14u42 0

Zo’n 90 personen die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen mochten gisterenavond de voetjes onder de tafel schuiven voor een kerstdiner in dienstencentrum ‘De Kastanje’.

Het kerstdiner is een initiatief van de vzw Lichtpunt met steun van het OCMW. “Nog te veel mensen in onze gemeente kunnen spijtig genoeg geen kerstmis vieren”, zegt Lucien Van De Velde van vzw Lichtpunt. “Omdat ze de middelen niet hebben, maar ook omdat ze vaak eenzaam zijn. Helaas twee bekende gezichten van kansarmoede. Met dit kerstdiner proberen we mensen met elkaar in contact te brengen en toch te doen genieten van een mooie Kerst.” Dat daar behoefte aan is in Zelzate, mag duidelijk wezen. Het kerstdiner, dat volledig georganiseerd wordt via giften, was op één, twee, drie volzet. Op het menu stonden tomatensoep met balletjes, kerstkalkoen en een lekker dessert. De sfeer zat opperbest. Na een heerlijk diner ging het er op de dansvloer vaak zeer uitbundig aan toe. Kerst zoals Kerst hoort te zijn.