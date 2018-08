Liberaal burgemeester kleurt gevel socialistisch bastion 30 augustus 2018

De verkiezingskoorts voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober lijkt in Zelzate stilaan tot een hoogtepunt stijgen. Boven café Het Noorderlicht, al sinds jaar en dag de uitvalsbasis van alles wat socialistisch is in de kanaalgemeente, hangt sinds kort een gigantische verkiezingsposter van liberaal burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). De affiche, die door sommigen als een provocatie aanzien wordt, lokte al heel wat reacties uit. "Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling", lacht sp.a-kopman Brent Meuleman (sp.a). "Hoe meer aandacht, hoe beter zeker? Verder ga ik daar niet veel meer energie in steken." Frank Bruggeman zelf is zich van geen kwaad bewust. "Iedereen steunt zijn favoriete kandidaat. Zo gaat dat bij verkiezingen." (KVZ)