Levenloos lichaam gevonden aan container 12 april 2018

Parket en politie onderzoeken het overlijden van een man in Zelzate. De man van buitenlandse origine werd rond 16 uur aangetroffen in Cesenaticolaan aan een inrit tussen twee flatgebouwen. "Hij lag aan het begin van de container. Hij bewoog niet en zijn ogen waren open", zegt Adriën De Jaegher, die als één van de eerste de man zag liggen, terwijl hij passeerde met zijn kleinzoon. "Op eerste zicht had hij geen zichtbare verwondingen. Het leek alsof iemand een dekbed over hem had gelegd. Mijn kleinzoon heeft dan de ambulance gebeld. Hij heeft ook een foto genomen van een witte bestelwagen die plots wegreed van de plek. We hebben die doorgegeven aan de politie, je weet maar nooit." Het overlijden wordt als verdacht beschouwd. Het labo en de wetsgeneesheer kwamen om 18.20 uur ter plekke om de plaats delict en het lichaam te onderzoeken. De doodsoorzaak was gisterenavond nog niet duidelijk. Vandaag zal er normaal gezien meer duidelijkheid over komen, zo kon het Parket van Oost-Vlaanderen aan onze krant melden. Voor de buurt is dit het zoveelste feit. "Het is al erg geweest de laatste tijd", zegt een buurtbewoner. "De moord in het 't Ateljeeke, de vele diefstallen en inbraken en nu dit. Het mag eens stoppen", zegt de bezorgde buurtbewoner. De familie van de man kwamen in grote getallen af, om elkaar te steunen en een laatste eerbetoon te brengen. (DJG)