Lenteschoonmaak levert 6 ton afval op 11 april 2018

De grote lenteschoonmaak die afvalintercommunale IDM op touw zette tussen 17 en 31 maart leverde meer dan 6 ton afval op. Gewapend met hun grijpstok, handschoenen en afvalzakken trokken in totaal 2.850 vrijwilligers op zwerfvuiljacht in de gemeenten Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Onder hen ook heel wat scholen. "Vroeg geleerd blijft oud gedaan", stelt Annick Maes van IDM. Ondanks de fantastische inzet van de vrijwilligers benadrukt IDM wel dat de strijd tegen zwerfvuil allesbehalve gestreden is. "Het enorme getal zegt alles. We willen alle vrijwilligers bedanken om deze strijd met ons te voeren", besluiten ze bij IDM. (KVZ)