Lentejogging trekt criterium Gentse kanaalzone op gang 18 april 2018

02u53 0

Komende vrijdag kan je in Zelzate naar de jaarlijkse Lentejogging. De loopwedstrijd, die start aan de Eurohal en loopt door het gemeentepark en de oude kanaalbedding, is de eerste wedstrijd van het Open Criterium van de Gentse kanaalzone. Je kan kiezen tussen 3, 6, 9 of 12 kilometer. Vooraf is er ook een kidsrun van 800 meter. De kids starten om 18.45 uur, de volwassenen om 19 uur. Deelnemen kost 5 euro. Traditioneel lopen ook Zelzaats burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) en een deel van zijn schepencollege een rondje mee. Meer info via www.zelzate.be. (KVZ)