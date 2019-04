Lentejogging mag loopcriterium van Gentse kanaalzone openen Inschrijven vanaf 18 uur in de Eurohal Kristof Vereecke

01 april 2019

18u52 1 Zelzate Vrijdagavond staat de jaarlijkse Lentejogging op de agenda in Zelzate.

De loopwedstrijd is de traditionele opener van het criterium van de Gentse kanaalzone dat elk jaar door atletiekclub AS Rieme wordt georganiseerd. Er kan gekozen worden tussen één, twee, drie of vier rondjes van drie kilometer. Voor het jonge loopgeweld is er een kidsrun van 800 meter. Inschrijven kan vanaf 18 uur in de Eurohal van Zelzate. De kidsrun start om 18.45 uur, de volwassenen beginnen eraan om 19 uur. De volgende manche van het criterium gaat door op vrijdag 19 april in Sleidinge. Meer info via www.asrieme.be.