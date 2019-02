Legonamiddag bij ‘De Krekel’ Leukste bouwsels winnen leuke prijs Kristof Vereecke

20 februari 2019

13u22 0 Zelzate Komende zaterdag organiseren ‘feestcomiteit De Katte’ en KWB Zelzate een grote Lego bouwwedstrijd in de refter van gemeentelijke basisschool De Krekel.

Alle kinderen zijn welkom om te komen bouwen. “Er zal massa’s lego aanwezig zijn” , klinkt het bij feestcomiteit De Katte. “Bedoeling is dat kinderen zich naar hartenlust kunnen amuseren. De leukste bouwwerken van de namiddag kunnen bovendien rekenen op een leuke prijs.” De legonamiddag start om 14 uur in de refter van gemeentelijke basisschool De Krekel, Emiel Caluslaan 9 in Zelzate. Deelname bedraagt 2 euro per kind. De ganse namiddag zijn er doorlopend pannenkoeken te verkrijgen.