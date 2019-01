Leerlingen en schepencollege bedenken zelf gedicht rond ‘klimaatverandering’ “Liefde voor taal en klimaat” Kristof Vereecke

16u07 0 Zelzate Gedichtendag vandaag en dat is bij basisschool De Krekel in Zelzate niet onopgemerkt voorbij gegaan. Kersvers burgemeester Brent Meuleman (sp.a) kwam er samen met zijn schepenen een gedicht maken met de kinderen.

Thema van het gedicht was ‘vervuiling’ en ‘oplossingen’. De leerlingen toonden zich via het betere rijmwerk solidair met de betogende klimaatspijbelaars in Brussel. “We combineren vandaag onze liefde voor taal en het klimaat”. Na een korte uitleg werden de leerlingen in groepjes onderverdeeld. Daarna gingen ze onder het nauwlettend oog van cultuurraadvoorzitter Eric Raveel aan de slag. De chemie tussen het nieuwe schepencollege en de leerlingen was opvallend. Beide partijen gingen meteen op in het spel van woord en rijm. Ook het resultaat mocht best verrassend genoemd worden. Directrice Ann Lecluyse zag dat het goed was. “We hebben hier door de jaren heen een mooie traditie opgebouwd rond gedichtendag. Heel wat burgemeesters kwamen al hun beste dichtbeentje voorzetten. We zijn blij dat de nieuwe bestuursploeg ons initiatief genegen is.” Ook het college bleek achteraf moe maar tevreden.

“De opwarming van de aarde , is het thema van het jaar.

Daarom doen we er iets aan, samen en voor elkaar”