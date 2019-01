Leerlingen elektriciteit renoveren geklasseerd herenhuis Sint-Laurensstudenten verbleven hele week in Poperinge Kristof Vereecke

14u52 0 Zelzate Deze week verbleef leerkracht Jörd De Rijcke samen met zijn leerlingen van het vierde jaar Elektrische Installaties van het Sint-Laurens Instituut vijf dagen in Beveren-Alveringem nabij Poperinge. Ze renoveerden er een geklasseerd herenhuis.

“Het was geen gemakkelijke klus, maar de leerlingen hebben er enorm veel van opgestoken”, blikt Jörd terug op afgelopen week. “Wat ze hier uitvoerden, kan ik nooit in mijn praktijkles tonen. Boorhamers, beitels, doorboringen door muren van 40 centimeter, probleemoplossend denken,…. Het was een geweldige ervaring.”

Dagelijks potje

Maar niet alleen op de werf was het ‘travakken’ geblazen. Na een zware dagtaak stonden de leerlingen ook nog eens in voor hun eigen dagelijks potje eten. Boodschappen doen, tafels dekken en afruimen, koken en afwassen en opkuis behoorden tot het takenpakket. “Welcome to the real world!”, lacht Jörd. “Neen, naast de bijzonder leerrijke ervaring werd dit uniek project ook een geweldig teambuildingmoment voor mijn klas. Onvergetelijk!”