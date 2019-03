Leerkrachten De Reiger slaken kreet: “Meer middelen nodig voor zorgkinderen” Wouter Spillebeen

19 maart 2019

17u42 0 Zelzate Het leerkrachtenteam van basisschool De Reigers in Zelzate heeft vandaag na de lesuren al een voorsmaakje gegeven van de staking van woensdag. Met borden protesteerden ze vanaf 15.30 uur om meer middelen te vragen voor de bijzondere zorg voor kinderen.

“Op onze school zitten veel kinderen die speciale zorg nodig hebben”, zeggen de leerkrachten en de zorgcoördinator van de school. “In een klas van 26 leerlingen kunnen er tien zijn die zorgbehoevend zijn, maar er is maar één zorgcoördinator en een zorgkundige. Dat is niet genoeg. Lesgeven is op den duur bijzaak geworden voor de leerkrachten die vooral hun aandacht aan de zorgbehoevende kinderen moeten schenken.”

Daarom protesteerden de leerkrachten vandaag aan de schoolpoort tegen het M-decreet en dan vooral tegen het gebrek aan middelen voor aangepaste zorg. “Iedere leerkracht doet mee en ook de directie ondersteunt het initiatief”, zeggen de leerkrachten. “Woensdag komen we samen om een protestbrief te schrijven aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).”