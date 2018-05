Laatste keer Comedy for Breakfast in Klooster 01 juni 2018

02u56 0 Zelzate Na vijf jaar lachen, gieren, brullen en ontbijten valt zondag het doek over de succesvolle Comedy for breakfast-sessies in 't Klooster.

"Het wordt emotioneel zondag", zegt Joost Van Hyfte. "De afgelopen vijf jaar hebben we een trouw publiek opgebouwd. Diehards die er altijd bij waren. Met die mensen hebben je op den duur een band.Weet je, in het begin verklaarde iedereen mij gek toen ik comedy op zondagochtend wilde organiseren. En dan nog met ontbijt. Maar de formule was een succes."





Zowat elke Vlaamse comedian is er de revue gepasseerd. "Op den duur begonnen comedians mij zelf te vragen om in Zelzate te mogen spelen. Het werd een speeltuin waarin ze hun nieuw materiaal konden testen. Zelfs Philippe Geubels kwam try-outen. Ik zie mij nog staan achteraf met mijn envelopje met daarin een bedrag waarvoor Geubels normaal zijn zetel nog niet uitkomt. "





Ondanks de vele mooie herinneringen is Van Hyfte ervan overtuigd dat stoppen de juiste beslissing is. "Op den duur ben je opgebrand. Mijn zakenpartner Luc Schelfhout is ziek geworden, mijn vrouw stond dicht bij een burn-out,... Deze zomer trek ik met mijn opblaastent rond om centen op te halen in de strijd tegen NET-kanker, de zeldzame vorm van kanker die Luc trof."





Surprise guest

Kevin Le Forain mag de laatste keer 't Klooster vullen. "De zaal is bijna uitverkocht. Daarnaast hebben we nog een surprise guest. Iemand voor wie ze al lang zitten zagen en zelfs een facebookgroep oprichtten. De eerste lezer die een mailtje stuurt naar info@het-klooster.be met de naam van de comedian mag er zondag gratis in." (KVZ)