KVV wil heel Zelzate naar Patronagestraat krijgen tijdens speciale supportersdag Ladies Day, Après Ski Party en binnen aan halve prijs

Redactie

21 november 2018

16u49 0 Zelzate KVV wil nieuw supportersbloed aanboren en organiseert daarom op 9 december een speciale supportersdag. Iedereen mag binnen aan halve prijs, er is een Ladies Day en na de match is het ambiance gegarandeerd tijdens een onvervalste Après Ski Party.

Het gaat goed met KVV Zelzate. De club dwong vorig jaar de promotie af naar de nationale reeksen van ons voetbal en prijkt momenteel op een derde plek in Derde Amateur A. Hét moment om nieuwe supporters aan te trekken. Daarom organiseert de club op zondag 9 december allerlei acties. Die dag spelen de groen-witten thuis tegen Torhout. Op vertoon van een speciale flyer die overal in Zelzate bedeeld wordt, mag je binnen aan halve prijs. Speciaal voor de vrouwelijke fans organiseren de groen-witten er ook een ‘Ladies Day’. Alle vrouwelijke fans worden tussen 13 en 14 uur getrakteerd op een gezellige receptie. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er onder alle aanwezigen ook nog eens een speciale tombola georganiseerd waarbij je onder andere kans maakt op een vip-arrangement in de Ghelamco Arena of een jaarabonnement op KVV. Na de match wordt er in de kantine een heuse après-ski party georganiseerd. “We hopen die dag zoveel mogelijk Zelzatenaren naar de Patronagestraat te krijgen”, klinkt het op de Facebookpagina van de groen-witten. Supporters op post!