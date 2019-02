KVV Ladies zijn op zoek naar versterking Wil jij deel uitmaken van deze (h)echte vriendenploeg? Kristof Vereecke

18 februari 2019

14u08 0 Zelzate De ‘KVV Ladies’ zijn voor volgend seizoen nog op zoek naar versterking.

Meisjes of dames die willen voetballen, kunnen zich nu al aanmelden voor volgend seizoen . “Ervaring mag, maar is zeker niet noodzakelijk. We zijn een echte vriendenploeg. Iedereen is welkom vanaf 15 jaar en wordt met open armen ontvangen”, klinkt het in een oproep. De KVV Ladies beginnen volgend jaar aan hun tweede seizoen in de liefdevolle kleuren groen en wit. Meer info via 0477/374.115.