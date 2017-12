KVV jeugd strikt Schalke 04 02u32 0

De jeugdopleiding van voetbalclub KVV Zelzate is er in geslaagd een samenwerking aan te gaan met de prestigieuze Duitse Bundesligaclub FC Schalke 04. Dat meldt de club via hun facebookpagina. Een team jeugdtrainers van Schalke 04 komt tijdens de zomer een vijfdaagse stage organiseren voor de Zelzaatse jeugd. De enige voorwaarde om deel te nemen is tussen 6 en 15 jaar oud zijn. Inschrijven en info via www.schalkeauftournee.nl. (KVZ)