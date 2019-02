Kurt Van Weynsberghe gunt zichzelf twee jaar om te bezinnen over politieke toekomst “Hoop dat plezier in politiek terugkeert” Kristof Vereecke

04 februari 2019

10u17 0 Zelzate Kurt Van Weynsberghe (52) geeft zichzelf twee jaar om zich te bezinnen over zijn politieke toekomst. “Ik hoop in die tijd het plezier in de politiek terug te vinden”, zegt de ex-schepen van Feestelijkheden, die plechtig belooft de nieuwe nog op te richten feestcommissie bij te staan met wijze raad.

Kurt Van Weynsberghe zorgde vorige gemeenteraad voor heel wat politieke deining door geheel onverwacht aan te kondigen dat hij als onafhankelijk raadslid verder gaat. “Het geruzie beu”, klonk het. “Politiek moe ook.” Tijdens een interview met de Zelzaatse Radio Omroep lichtte Van Weynsberghe zijn beslissing nog wat extra toe. “Ik geef toe dat ik ook wat teleurgesteld was in mijn eigen verkiezingsresultaat op 14 oktober, maar dat is wat het is. Waar ik vooral teleurgesteld in ben, is het constante geruzie. Zelzate moet zich neerleggen bij de stem van de kiezer.” Zelf heeft Van Weynsberghe zich twee jaar tijd om te bezinnen. “Ik hoop als onafhankelijke mijn plezier als politicus terug te vinden. Binnen twee jaar ga ik evalueren. Daarna trek ik mijn conclusies.”

Dat Van Weynsberghe nog steeds een hart heeft voor Zelzate en zijn feestelijkheden moet duidelijk zijn. “Iedereen mag altijd aankloppen om raad te vragen. Mijn deur staat altijd open. Mijn echtgenote Kelly blijft werkzaam bij de feestcommissie. Dus ik zal het sowieso van op de eerste rij blijven volgen.”