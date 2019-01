Kurt Van Weynsberghe gaat verder als onafhankelijk raadslid “Ik ben politiek moe” Kristof Vereecke

25 januari 2019

20u07 0 Zelzate Kurt Van Weynsberghe gaat verder als onafhankelijk gemeenteraadslid. De ex-schepen van Feestelijkheden neemt afscheid van VLD-SD, de partij waarvoor hij twaalf jaar lang de functie van schepen van Feestelijkheden uitoefende.

Van Weynsberghe moest vandaag de eed nog afleggen als raadslid omdat hij tijdens de installatiegemeenteraad op vakantie was. Na zijn eedaflegging verraste hij vriend en vijand door zijn afscheid bij VLD-SD aan te kondigen. “Ik ben politiek moe”, verklaarde Van Weynsberghe zijn beslissing. “Ik heb lang getwijfeld te stoppen met politiek. De laatste zes jaar is veel ruzie gemaakt. Dat lijkt gewoon verder te gaan. Ik wil terug plezier vinden in de politiek. Daarom heb ik beslist als onafhankelijke te zetelen”. Het ontslag is ongetwijfeld een nieuwe klap voor de VLD-SD van ex-burgemeester Frank Bruggeman. Na gemeenteraadslid Sigrid De Ridder en ex-schepen Frederik Uyttendaele verliest de partij opnieuw een bekend gezicht. Van Weynsberghe zetelt al achttien jaar in de gemeenteraad en haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen het zevende meeste aantal stemmen van de kanaalgemeente.