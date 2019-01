Kurt Van Weynsberghe draagt feestsleutel over aan Steven De Vuyst “Snel werk maken van nieuwe feestcommissie” Kristof Vereecke

23 januari 2019

16u38 0 Zelzate Vandaag droeg de vorige schepen van feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe (VLD-SD) de feestsleutel van de gemeente over aan zijn opvolger Steven De Vuyst (PVDA). Die laatste wil snel werk maken van de installatie van een nieuwe feestcommissie.

Zo nam bijna de voltallige Zelzaatse feestcommissie collectief ontslag. Heel wat van de leden verbonden hun lot aan Kurt Van Weynsberghe die meer dan 18-jaar lang de trekker was van het feestgebeuren in de kanaalgemeente. Van Weynsberghe wenste zijn opvolger en de nieuwe feestcommissie heel erg veel succes. Ook De Vuyst was erg lovend voor het werk van zijn voorganger. “Bij deze wil ik graag iedereen van het vorige feestcomité bedanken voor hun inzet en de succesvolle initiatieven die ze voorbije jaren genomen hebben. Binnenkort zal de publieke oproep gelanceerd worden voor de installatie van het nieuwe feestcomité”, klonk het op sociale media.