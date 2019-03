Krokussen ‘dodendraad’ sterker dan rioleringsbuizen Jachthaven krijgt toch krokussen te zien Kristof Vereecke

05 maart 2019

12u25 0 Zelzate Aan de jachthaven in Zelzate zijn op dit moment grote rioleringswerken bezig.

Uitgerekend op de plek waar leerlingen uit Zelzate en Sas van Gent vorig jaar tientallen krokusbollen plantten ter herdenking van 100-jaar dodendraad. Het was de bedoeling dat rond deze tijd het lint bloeiende krokussen de honderd jaar oude elektrische versperring opnieuw zichtbaar zou maken. Dat was echter buiten de rioleringswerken gerekend. Of dat werd toch gedacht: tussen de rioleringsbuizen kwamen deze week dan toch krokussen naar boven. De krokussen lokten heel wat positieve reacties uit op sociale media. “Of hoe het idee voor een vreedzame toekomst het altijd haalt van wegenwerken.”