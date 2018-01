Kritiek na klap tegen boom 02u36 0 DJG De zwaar beschadigde auto na de crash.

Een 51-jarige vrouw uit Wachtebeke is zaterdagavond rond 21.30 uur levensbedreigend gewond geraakt bij een ongeval. De vrouw reed frontaal tegen een boom in de Oudeburgse Sluis in Zelzate. Haar auto werd naar de andere kant van de rijbaan geslingerd. De bestuurster was in levensgevaar en werd naar het UZ in Gent gebracht. Van haar wagen bleef weinig over. De Oudeburgse Sluis was meer dan twee uur afgesloten voor het verkeer. Om 23.30 uur werd de wagen getakeld. Gisteren bleek de vrouw aan de beterhand. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. (KVZ/DJG)