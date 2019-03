Koppels kiezen zelf waar ze trouwen: de kapel van

’t Klooster of de raadzaal van het gemeentehuis Kristof Vereecke

08 maart 2019

Zelzate Koppels die willen trouwen in Zelzate kunnen voortaan kiezen waar ze hun huwelijksgeloften afleggen: in de kapel van 't Klooster in de Kerkstraat of in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het vorige gemeentebestuur besliste na de aankoop van ’t Klooster in de Kerkstraat om alle huwelijken voortaan in de kapel door te laten gaan. “We bleven echter vragen krijgen van mensen om in het gemeentehuis te huwen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Daarom hebben we beslist de mensen nu zelf te laten kiezen waar ze willen trouwen: in de raadzaal van het gemeentehuis of in de kapel van ’t Klooster.”

Alle andere officiële plechtigheden en ontvangsten verhuizen wel definitief naar het gemeentehuis.