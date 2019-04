Koninklijk Atheneum genomineerd voor ‘Ster van Europa’ Zelzaatse uitwisselingsprojecten krijgen internationale erkenning Kristof Vereecke

04 april 2019

16u28 4 Zelzate Het Koninklijk Atheneum is genomineerd voor de ster van Europa. De uitwisselingsprojecten die de school organiseert met de Zelzaatse zustersteden Aubenas en Cesenatico vallen enorm in de smaak bij de Europese jury. De winnaar wordt bepaald door een online stemming.

Bij het Koninklijk Atheneum in Zelzate zetten ze de laatste jaren zwaar in op Europese uitwisseling en dat lijkt nu te worden beloond. Zo is de school genomineerd voor de ‘Ster van Europa’, een internationale prijs die geslaagde Europese projecten beloond. “Deze school zet alle middelen in om de leerlingen én de leerkrachten weg te halen van de kerktoren. En om hen bewust te maken van het Europese burgerschap, via stage, uitwisseling of jobshadowing. Elk schooljaar zetten ze tal van projecten op die de internationalisering aanwakkeren”, klinkt het in het juryrapport.

Streepje voor

Bij de school reageren ze uiteraard bijzonder tevreden. “De nominatie bewijst dat onze visie de juiste is”, zegt Filip Bisschop. “Uitwisselingsprogramma’s verruimen de blik op de wereld. Via deze projecten verwerven onze leerlingen ook een grotere zelfstandigheid en rijpheid. Wie op buitenlandse stage is geweest, heeft daarom ook vaak een streepje voor bij werkgevers. Allemaal troeven die we onze leerlingen graag meegeven voor ze bij ons afstuderen.”

Avontuur

Dat de school deze week nog uitpakte met een nieuwe project, is daar niet vreemd aan. Zo zijn de leerlingen van het zesde jaar boekhouden-informatica net terug van een stageperiode in het Franse Aubenas en het Italiaanse Cesenatico. “De klemtonen lagen op Europees denken, ondernemerschap, oriëntering, competentiegericht denken en taalvaardigheid. Onder de titel van ‘Fraternization rules!’ verbleven zij bij de plaatselijke bevolking. Het was opnieuw een prachtig avontuur”, weet Bisschop.

Een avontuur dat nu ook mogelijk in de prijzen valt. De winnaar van de Europese ster wordt bepaald door een online stemming. Stemmen kan via deze link.