Koninklijk Atheneum en middenschool surfen mee op nieuwe Vlaamse Erasmusgolf “Uitwisselingsprogramma’s verruimen de blik op de wereld” Kristof Vereecke

27 november 2018

15u37 0 Zelzate Vlaanderen wil vanaf 2021 tot 30.000 mensen per jaar laten deelnemen aan Erasmus+, het nieuwe en meer uitgebreide Europese programma voor de uitwisseling van studenten en leerkrachten. Bij het Koninklijk Atheneum en de middenschool zijn ze al volledig mee met de nieuwe Vlaamse Erasmusgolf.

“Negen op tien jongeren vinden het belangrijk om in het buitenland te kunnen studeren en daar ook levenservaring op te doen. In de toekomst mikken we op 30.000 Erasmus+ deelnemers vanuit Vlaanderen per jaar”, zegt minister Crevits. Dit jaar waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers. Daaronder ook een pak Zelzaatse studenten en leerkrachten van het Koninklijk Atheneum en de middenschool. “Veel mensen weten niet dat ook secundaire scholen kunnen deelnemen aan dit programma”, zegt Filip Bisschop van het Koninklijk Atheneum. “Nochtans is het op onze school al een goed ingeburgerd begrip. De Erasmusprojecten zijn zelfs al een tijdje geïntegreerd in de loopbaan van de leerlingen. Momenteel hebben wij twee Erasmusprojecten lopen. Met de hulp van het verbroederingscomité van de gemeenten Zelzate en Aubenas ging een delegatie van zes leerkrachten op job shadowing in twee lycea van de stad Aubenas. Om de Franse lesgeverscultuur volledig op te snuiven, logeerden de Zelzaatse leerkrachten bij hun Franse collega’s thuis. In februari trekken onze leerlingen richting Aubenas.”

Voordelen enorm

Volgens Bisschop zijn de voordelen van Erasmus enorm. “Uitwisselingsprogramma’s verruimen de blik op de wereld. Via Erasmus verwerven studenten ook een grotere zelfstandigheid en rijpheid. Wie op buitenlandse stage is geweest, heeft daarom ook vaak een streepje voor bij werkgevers. Allemaal troeven die we onze leerlingen graag meegeven voor ze bij ons afstuderen.”