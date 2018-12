Koen Van Poucke officieel voorgedragen als korpschef politiezone Puyenbroeck Jeffrey Dujardin

20 december 2018

15u18 0 Zelzate Tijdens de laatste zitting van de politieraad van politiezone Puyenbroeck werd Koen Van Poucke unaniem voorgedragen als korpschef. Van Poucke was al sinds 2013 als waarnemend korpschef aangesteld.

Als waarnemend korpschef realiseerde hij al tal van projecten tot uitvoering. Onder andere de realisatie van een nieuw politiekantoor te Lochristi, de realisatie van een nieuw wijkkantoor voor de inwoners van Wachtebeke en Moerbeke-Waas en de uitrol van een performant ANPR-cameranetwerk. Daarnaast legden tal van nieuwe medewerkers de eed af. De beslissing voor Van Poucke komt er nadat de politieraad in geheime zitting kennis nam van het verslag van de examenjury en de adviezen van de gouverneur en procureur-generaal. De volgende stap in de benoemingsprocedure is de opmaak van een Koninklijk besluit. Nadat de voogdijministers en de Koning hun handtekening hebben geplaatst, zal de exacte benoemingsdatum bekend zijn.